Little Big вынуждены были отменить концерты в Польше из-за давления со стороны украинцев

Группа "Little Big" должна была отправиться с гастролями по городам Польши. Не тут-то было. Поднялись украинцы.

"Little Big" отменили все концерты, запланированные в городах Польши. В соцсетях музыканты пожаловались, что из-за политического давления на них, выступления в Кракове и Катовице не состоятся.

Артисты утверждают, что сотрудничали с промоутерами для устранения проблемы. Но объявленный бойкот со стороны украинцев, приехавших в Польшу, прибывших с запуском спецоперации, помешал планам группы.

Представители коллектива сообщили, что приобретенные билеты на их концерт можно сдать в пунктах продаж.