Little Big вынуждены были отменить концерты в Польше из-за давления со стороны украинцев
2022-11-17 16:02
Группа "Little Big" должна была отправиться с гастролями по городам Польши. Не тут-то было. Поднялись украинцы.
"Little Big" отменили все концерты, запланированные в городах Польши. В соцсетях музыканты пожаловались, что из-за политического давления на них, выступления в Кракове и Катовице не состоятся.
Артисты утверждают, что сотрудничали с промоутерами для устранения проблемы. Но объявленный бойкот со стороны украинцев, приехавших в Польшу, прибывших с запуском спецоперации, помешал планам группы.
Представители коллектива сообщили, что приобретенные билеты на их концерт можно сдать в пунктах продаж.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Little Big вынуждены были отменить концерты в Польше из-за давления со стороны украинцев
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