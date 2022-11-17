Суд в Гааге решил, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году сбила российская ракета

Голландский суд заявил, что в 2014 году Boeing 777 малайзийских авиалиний, летевший над Донецкой областью был сбит российской ракетой, сообщает Reuters.

Окружной суд Гааги установил, что пассажирский самолет Boeing 777 MH17 Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года российской зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Председательствующий подчеркнул, что, по мнению суда, Россия в то время осуществляла контроль над Донецкой Народной Республикой, которая была провозглашена на востоке Украины за несколько месяцев до катастрофы.

Суд считает, что Россия с середины мая обеспечивала подготовку военных ДНР, поставку оружия и продовольствия, осуществляла серьезное влияние на политиков ДНР, координировала военные акции и сама предпринимала военные действия на востоке Украины.

Россия ранее последовательно отрицала свою причастность к авиакатастрофе и неоднократно отвергала выводы следователей. Российская сторона также отрицает, что тогдашнее правительство поддерживало повстанцев на Украине, которые сражались с правительственными войсками.

В результате той трагедии погибли 193 голландца, 43 малазийца, 38 австралийцев и пассажиры из Индонезии, Бельгии, Великобритании и Германии.