Ложка меда натощак: эксперты пояснили, реально ли это помогает похудеть

Современная наука считает мифом утверждение, будто медовая вода может улучшать пищеварение, так как ферментов там слишком мало.

Лечение медом люди пытались применять ещё в древние времена. Пока достоверно известно, что реально мед способен убивать микробов. В последние годы исследователи выяснили, что мёд ускоряет заживление ожогов средней степени тяжести, сообщает Еda.show.

Это связано с содержащимся в меде пероксидом водорода и другими активными веществами. В народе также популярно лечение мёдом простуд, сердечных болезней, болезней желудочно-кишечного тракта.

Но современная наука считает мифом утверждение, будто медовая вода может улучшать пищеварение, так как ферментов там слишком мало.

Тем не менее, в последнее время медовая вода набирает популярность, ее даже продают в готовом виде. Некоторые покупают ее, чтобы быстрее похудеть. Что очень сомнительно, ведь мёд это почти чистый сахар.

В чайной ложке мёда 7 граммов сахара, то есть примерно четверть от суточной нормы. А больше пары ложек в день нежелательно даже есть тем, у кого нет с весом проблем. Мёд — всего только вкусная добавка к пище, а не готовое лекарство.