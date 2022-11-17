МИД РФ: Россия намерена изучить вердикт Гаагского суда по МН17

В российском МИДе заявили о намерении изучить постановление Гаагского суда по рейсу МН17.

17 ноября заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Иван Нечаев в пресс-релизе заявил, что Россия тщательно изучит вердикт Окружного суда Гааги по делу о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом.

Нечаев добавил, что официальные комментарии касательно данной ситуации будут даны после изучения российской стороной соответствующего юридического документа судебного постановления.