Нидерландский суд в Гааге приговорил к пожизненному заключению Гиркина, Дубинского и Харченко
Окружной суд Гааги заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко.
17 ноября Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко, признанных виновными в крушении рейса MH17 и убийстве 298 человек, к пожизненному заключению.
Также суд в Гааге постановил Гиркину, Дубинскому и Харченко выплатить компенсации родственникам жертв крушения индонезийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году на общую сумму более чем 16 миллионов евро.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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