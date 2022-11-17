Нидерландский суд в Гааге приговорил к пожизненному заключению Гиркина, Дубинского и Харченко

Окружной суд Гааги заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

17 ноября Гаагский суд заочно приговорил Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко, признанных виновными в крушении рейса MH17 и убийстве 298 человек, к пожизненному заключению.

Также суд в Гааге постановил Гиркину, Дубинскому и Харченко выплатить компенсации родственникам жертв крушения индонезийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году на общую сумму более чем 16 миллионов евро.