МИД РФ: признание Украины террористическим государством было бы ошибкой

Будина рассказала об уважении к Литвиновой, несмотря на то, что та покинула Россию

Актриса Ольга Будина снималась с Ренатой Литвиновой в популярной картине "Граница. Таежный роман". Обе артистки сыграли в фильме главных героинь. Позиция по спецоперации у звезд экрана разная, но Ольга заявила, что уважает Ренату как творческую личность.

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