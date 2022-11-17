МИД РФ: признание Украины террористическим государством было бы ошибкой

APS
2022-11-17 18:22

В российском МИДе исключили возможность признания Украины террористическим государством.

17 ноября заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Иван Нечаев в ходе брифинга заявил о том, что признание Украины террористическим государством стало бы ошибочным решением.

Нечаев объяснил ошибочность объявления Украины страной-террористом, что Российская Федерация отрицает насаждаемую коллективным Западом доктрину государственного терроризма.

Опубликовано: Диана Мудреченко