МИД РФ: признание Украины террористическим государством было бы ошибкой
В российском МИДе исключили возможность признания Украины террористическим государством.
17 ноября заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Иван Нечаев в ходе брифинга заявил о том, что признание Украины террористическим государством стало бы ошибочным решением.
Нечаев объяснил ошибочность объявления Украины страной-террористом, что Российская Федерация отрицает насаждаемую коллективным Западом доктрину государственного терроризма.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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