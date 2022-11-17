Шведские ученые развеяли миф о пользе молока для костей
C детских лет всем внушают, что пить молоко очень полезно. Растространенным является утверждение, что молоко способствует укреплению костей. Проведенные исследования опровергли это заблуждение.
Сотрудники Шведского университета в Уппсале выяснили, что при регулярном употреблении в пищу молока повышается риск смертности у мужчин и женщин.
Женщины при этом становятся более подвержены переломам. Такие результаты наблюдались у участников эксперимента, которые пили более трех стаканов молока в день.
Наблюдения за добровольцами (43 тыс. женщин и 61 тыс. мужчин) продолжались в течение 11 лет.
Как выяснили ученые, плохо влияет на здоровье лактоза и галактоза, присутствующие в молоке. Эти вещества приближают старение организма.
А вот кисломолочные продукты не повышают риск развития переломов, потому что брожение уменьшает концентрацию лактозы в молоке.
Отдельные исследования проводились в Гарварде. В результате выяснилось: любители молока очень рискуют "заработать" рак.
Провокатором развития злокачественной опухоли является эстроген. В коровьем молоке его очень много.
Можно подвести итог: молоко никак не улучшает состояние костей, а даже, наоборот, ведет к их ломкости у отдельных категорий людей (женский пол).
Кроме того, поклонники молока попадают в группу риска по онкозаболеваниям.
Опубликовано: Храмова Оксана
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