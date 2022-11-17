Украина начала строить железный занавес на границе с Беларусью

С украинской стороны границы с Беларусью началось строительство забора из железобетона: чем это чревато для отношений двух стран.

Неспокойные отношения между Беларусью и Украиной, похоже, приобретают новое вполне себе осязаемое выражение. Похоже, украинские соседи решили всерьез и надолго отгородиться от белорусской территории не в переносном и политическом смысле, а фактически, выстроив в приграничной области забор.

В белорусском государственном пограничном комитете подтвердили информацию о том, что украинская сторона решила отгородиться от страны-соседа с помощью железобетонного забора.

Занимаются строительством ограждения украинские военные. Помимо самого ограждения, в верхней его части по всему периметру монтируется несколько рядов колючей проволоки типа егоза.

В высоту строящийся забор местами достигает трех-четырех метров. Заграждение располагается на расстоянии десяти-пятнадцати метров от пограничного пункта между Беларусью и Украиной в непосредственной близости от населенного пункта Дольск.

Военные используют для строительства обычные бетонные плиты, но назвать ограждение качественным и однородным по всему периметру прохождения сложно.

Строители-военные намеренно оставляют в заборе бреши. Такой вывод напрашивается из-за особенностей возведения данного сооружения.

Характерной особенностью строительства является, то, что сплошной участок ограждения протягивается на расстояние от ста до двухсот метров, после чего идет два-три свободных пролета, а потом снова сплошная линия железобетонных плит.

Но забор, обнесенный колючей проволокой по всей протяженности, это только часть более масштабного сооружения, которое организуют военные с украинской стороны. По линии хода заграждения выкапывается длинный ров, а также рядом идет установка смотровых вышек.

Процесс строительства идет, судя по всему, в стандартном штатном режиме. За один день украинцам удается установить не более трех-четырех железобетонных плит. Монтаж будущего приграничного ограждения производится с девяти утра до семнадцати часов вечера: стандартный рабочий день.

Представители пограничной службы Республики Беларусь занимают позицию наблюдателей за процессом возведения заградительного сооружения.

Тем не менее, для надежности и более пристального наблюдения за происходящим руководящими органами Беларуси было принято решение отправить в приграничную зону укрупненные отряды военных пограничной службы.

Формат несения службы квалифицируется как усиленный, о чем сообщает журналистам представитель государственного пограничного пункта на границе с Украиной.