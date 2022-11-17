Врач-диетолог объяснил, почему полезно пить кефир
Специалист Андрей Бобровский рассказал о богатом витаминном составе продукта и о пользе кефира для очищения крови.
Кисломолочный напиток стабилизирует кислотный баланс и улучшает микрофлору желудочно-кишечных путей. Полезен кефир и для укрепления иммунитета.
Продукт насыщен витаминами группы В, С, А, РР, D, а также содержит холин, бета-каротин, минералы, фосфор, калий, медь, хром, кальций, серу, натрий.
Кефир - богатый источник белка.
Андрей Бобровский:
«В отличие от молока, у кисломолочных продуктов есть большое преимущество — их белковые цепочки короче, поэтому легче и быстрее усваиваются»
Самое лучшее время для употребления напитка - натощак утром или перед сном.
С утра продукт налаживает пищеварение, вечером - снижает чувство голода и заселяет полезными бактериями кишечник.
Кефир полезно пить людям, которые не переносят молоко. Молочная лактоза преобразуется в кисломолочном продукте в молочную кислоту. Она, в свою очередь, организмом усваивается легче.
Опубликовано: Храмова Оксана
Зеленский заявил, что не знает, кому принадлежат упавшие в Польше ракеты
Песков: РФ может договориться с Украиной, а может продолжать вести СВО
Украинский беспилотник атаковал Крым, удар пришелся на подстанцию энергомоста
Украина начала строить железный занавес на границе с Беларусью
Зеленский изменил мнение об упавших в Польше ракетах после критики Байдена и НАТО