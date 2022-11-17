Конгрессвумен Грин «понизила» Байдена до вице-президента США из-за Украины
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала Джо Байдена вице-президентом из-за поддержки Украины.
17 ноября американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в своём аккаунте Twitter прокомментировала желание действующего президента США Джозефа Байдена выделить 37,7 миллиарда долларов для Украины.
Грин иронично заявила, что Байден «отлично справляется со своей работой в качестве вице-президента при Зеленском», чем «понизила» американского лидера в должности.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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