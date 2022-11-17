Конгрессвумен Грин «понизила» Байдена до вице-президента США из-за Украины

APS
2022-11-17 22:35

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала Джо Байдена вице-президентом из-за поддержки Украины.

17 ноября американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в своём аккаунте Twitter прокомментировала желание действующего президента США Джозефа Байдена выделить 37,7 миллиарда долларов для Украины.

Грин иронично заявила, что Байден «отлично справляется со своей работой в качестве вице-президента при Зеленском», чем «понизила» американского лидера в должности.

Опубликовано: Диана Мудреченко