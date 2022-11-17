Глава минфина Великобритании Хант объявил о повышении налогов
Глава минфина Великобритании Джереми Хант объявил о повышении налогов для борьбы с экономическим кризисом в стране.
17 ноября глава Казначейство Его Величества Джереми Хант в ходе своего выступления в палате общин парламента Соединённого Королевства объявил о введении самой высокой ставки НДФЛ в размере 45% для тех, чей доход за год превышает 125 000 фунтов стерлингов.
Также глава британского минфина сообщил о повышении налогов на прибыль энергетических компаний и вступление в силу с 1 января 2023 года новый налог в размере 45% налога на сверхприбыль компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии.
Хант пояснил, что данные меры нацелены на борьбу с экономическим кризисом, «вызванным ростом стоимости жизни», и восстановление экономики Великобритании.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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