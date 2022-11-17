CNN: у США и Европы заканчивается оружие для передачи на Украину
Телеканал CNN со ссылкой не несколько источников сообщает, что США заканчиваются запасы боеприпасов и оружия для передачи Украине.
Источники отмечают, что запасы вооружений в США конечны, и они в значительной степени исчерпаны за 9 месяцев военной поддержки Украины.
У Европы также нет возможности поставлять украинским военным все необходимое вооружение.
Собеседники телеканала говорят, что Запад рассчитывал быстрое окончание войны, и теперь союзникам сложно удовлетворять запросы Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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