CNN: у США и Европы заканчивается оружие для передачи на Украину

Телеканал CNN со ссылкой не несколько источников сообщает, что США заканчиваются запасы боеприпасов и оружия для передачи Украине.

Источники отмечают, что запасы вооружений в США конечны, и они в значительной степени исчерпаны за 9 месяцев военной поддержки Украины.

У Европы также нет возможности поставлять украинским военным все необходимое вооружение.

Собеседники телеканала говорят, что Запад рассчитывал быстрое окончание войны, и теперь союзникам сложно удовлетворять запросы Украины.