The Guardian: в Германии пожарный арестован за поджог приюта украинских беженцев
Немецкая полиция арестовала пожарного по подозрению в поджоге приюта украинских беженцев на северо-востоке Германии в прошлом месяце.
17 ноября британская газета The Guardian, со ссылкой на прокуратуру земли ФРГ Мекленбург-Передняя Померания, сообщила о задержании правоохранителями 32-летнего пожарного, который подозревается в поджоге приюта украинских беженцев Грос-Стремкендорф на северо-востоке Германии в октябре.
Отмечается, что задержанный мужчина полностью отрицает свою причастность к поджогу приюта, однако очевидцы произошедшего, указавшие на брандмейстера, утверждают обратное.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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