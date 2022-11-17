The Guardian: в Германии пожарный арестован за поджог приюта украинских беженцев

Немецкая полиция арестовала пожарного по подозрению в поджоге приюта украинских беженцев на северо-востоке Германии в прошлом месяце.

17 ноября британская газета The Guardian, со ссылкой на прокуратуру земли ФРГ Мекленбург-Передняя Померания, сообщила о задержании правоохранителями 32-летнего пожарного, который подозревается в поджоге приюта украинских беженцев Грос-Стремкендорф на северо-востоке Германии в октябре.

Отмечается, что задержанный мужчина полностью отрицает свою причастность к поджогу приюта, однако очевидцы произошедшего, указавшие на брандмейстера, утверждают обратное.