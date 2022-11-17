Financial Times: власти Германии признали возможность дефицита нефти из-за санкций против России

Правительство Германии допускает возможность возникновения дефицита нефти из-за введённых против России санкций.

17 ноября международная газета Financial Times, со ссылкой на заявление немецких министров, сообщило о том, что политическое руководство Федеративной Республики Германия считает возможным возникновение дефицита нефтепродуктов на фоне антироссийских санкционных ограничений.

Однако представители правительства отметили, что возможный дефицит и рост цен на нефть может возникнуть лишь в некоторых регионах Германии и носить временный характер.