Financial Times: власти Германии признали возможность дефицита нефти из-за санкций против России
Правительство Германии допускает возможность возникновения дефицита нефти из-за введённых против России санкций.
17 ноября международная газета Financial Times, со ссылкой на заявление немецких министров, сообщило о том, что политическое руководство Федеративной Республики Германия считает возможным возникновение дефицита нефтепродуктов на фоне антироссийских санкционных ограничений.
Однако представители правительства отметили, что возможный дефицит и рост цен на нефть может возникнуть лишь в некоторых регионах Германии и носить временный характер.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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