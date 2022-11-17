Песков назвал удары по инфраструктуре Украины последствиями отказа Киева от переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия наносит удары по объектам, которые имеют отношение к военной украинской инфраструктуре.

По его словам, это касается объектов, которые имеют прямое или косвенное отношение к военному потенциалу Украины.

Он также сказал, что эти удары являются последствиями нежелания украинского руководства выходить на переговоры для решения проблемы.

По мнению еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича, ущерб, причиненный инфраструктуре Украины, приближается к критическому уровню.