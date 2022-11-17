Песков назвал удары по инфраструктуре Украины последствиями отказа Киева от переговоров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия наносит удары по объектам, которые имеют отношение к военной украинской инфраструктуре.
По его словам, это касается объектов, которые имеют прямое или косвенное отношение к военному потенциалу Украины.
Он также сказал, что эти удары являются последствиями нежелания украинского руководства выходить на переговоры для решения проблемы.
По мнению еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича, ущерб, причиненный инфраструктуре Украины, приближается к критическому уровню.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Отказ от переговоров: так охарактеризовал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предложение Украины договариваться в публичном пространстве
Пресс-секретарь российского президента сказал, что украинское предложение договариваться в публичном поле равно отказу от переговорного процесса.Подробнее...
-
-
Сестра Натальи Водяновой Дженнифер нашлась в Америке через двадцать два года после вынужденной разлуки
О том, что у знаменитой супермодели Натальи Водяновой есть сестра стало известно относительно недавно: они потеряли друг друга в детстве, и воссоединились спустя двадцать два года.Подробнее...
Зеленский заявил, что не знает, кому принадлежат упавшие в Польше ракеты
МИД России: украинские военные используют противопехотные мины и «Лепестки»
Украинский беспилотник атаковал Крым, удар пришелся на подстанцию энергомоста
Додон: власти Молдовы хотят ликвидировать оппозиционную Партию социалистов
Зеленский изменил мнение об упавших в Польше ракетах после критики Байдена и НАТО