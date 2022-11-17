Венгрия призывает лидеров стран Евросоюза уйти в отставку

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидерам европейских стран, поддержавших антироссийские санкции, следует уйти в отставку.

По его словам, такие действия нанесли ущерб экономике государств ЕС, хотя Брюссель отрицает провал санкций.

Сийярто считает, что европейские лидеры настаивают на новых санкциях против России, чтобы оправдать свои ошибки.

Он отметил, что сейчас экономика Евросоюза движется к рецессии, поэтому людям, принимающим решение, необходимо правильно оценивать развитие событий.