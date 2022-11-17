Reuters: Еврокомиссия может предложить ввести потолок цен на российскую нефть после 24 ноября
Европейская комиссия может предложить ввести потолок на импортируемую из России нефть после 24 ноября, чтобы якобы стабилизировать рынок энергоносителей.
17 ноября информационное агентство Reuters, ссылаясь на еврокомиссара по энергетике в Комиссии фон дер Ляйен Кадри Симсон, рассказала о возможном сроке введения потолка цен на нефть из Российской Федерации.
Симпсон заявила, что внесение предложения о введении предельной цены на нефть может произойти после встречи министров энергетики Европейского союза, которая состоится 24 ноября этого года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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