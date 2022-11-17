OBR: рецессия в Великобритании сведет к нулю достижения восьми лет
Бюро по бюджетной ответственности (OBR) в своем докладе сообщает, что в экономике Великобритании наступила рецессия.
В докладе сказано, что в ближайшее время уровень жизни британцев ухудшится, а достижения восьми лет будут сведены к нулю.
Вместе с тем отмечается, что удар от повышения цен на электроэнергию был смягчен финансовой поддержкой в размере более 100 млрд фунтов стерлингов.
Тем не менее, в ближайшие два года уровень жизни населения Великобритании снизится на 7%, а средний доход семьи упадет на 4,3%.
Опубликовано: Светлана Репина
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