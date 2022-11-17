AFP: совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию покинуть Запорожскую АЭС
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС в Энергодаре.
17 ноября французское информационное агентство Agence France-Presse, ссылаясь на дипломатические источники, заявило о том, что совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял резолюцию, призывающую Российскую Федерацию покинуть территорию Запорожской АЭС.
Отмечается, что за принятие резолюции, текст который был представлен Финляндией и Канадой, проголосовали 24 и 35 входящих в совет управляющих МАГАТЭ государств.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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