AFP: совет управляющих МАГАТЭ призвал Россию покинуть Запорожскую АЭС

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС в Энергодаре.

17 ноября французское информационное агентство Agence France-Presse, ссылаясь на дипломатические источники, заявило о том, что совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял резолюцию, призывающую Российскую Федерацию покинуть территорию Запорожской АЭС.

Отмечается, что за принятие резолюции, текст который был представлен Финляндией и Канадой, проголосовали 24 и 35 входящих в совет управляющих МАГАТЭ государств.