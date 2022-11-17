Haaretz: Израиль под давлением США оплатил поставки оружия Украине через третью страну

Издание Haaretz сообщает, что Израиль согласился потратить миллионы долларов на финансирование военной помощи Украине. По информации журналистов, страна сделала это под давлением США.

По информации журналистов, страна сделала это под давлением США.

Haaretz со ссылкой на собственные источники пишет, что представители США настойчиво попросили Израиль присоединиться к странам НАТО в оказании помощи Украине.

Американская сторона ожидала, что Израиль передаст Украине системы ПВО, но в результате было принято решение профинансировать поставки стратегических материалов из другой страны.