N-TV: санкции привели к росту доходов России

Немецкий телеканал N-TV сообщает, что доходы России от продажи энергоресурсов увеличились после введения санкций.

Автор сюжета Серен Пельманн утверждает, что причиной послужило уменьшение поставок российских энергоносителей.

По его словам, это привело к росту цен на нефть, газ и уголь, поэтому Россия смогла с большей выгодой продавать энергоресурсы.

Пельманн сказал, что санкции не оказывают влияния на российскую экономику, а только приводят к повышению цен на энергоносители в мире.