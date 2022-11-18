N-TV: санкции привели к росту доходов России
Немецкий телеканал N-TV сообщает, что доходы России от продажи энергоресурсов увеличились после введения санкций.
Автор сюжета Серен Пельманн утверждает, что причиной послужило уменьшение поставок российских энергоносителей.
По его словам, это привело к росту цен на нефть, газ и уголь, поэтому Россия смогла с большей выгодой продавать энергоресурсы.
Пельманн сказал, что санкции не оказывают влияния на российскую экономику, а только приводят к повышению цен на энергоносители в мире.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Отказ от переговоров: так охарактеризовал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предложение Украины договариваться в публичном пространстве
Пресс-секретарь российского президента сказал, что украинское предложение договариваться в публичном поле равно отказу от переговорного процесса.Подробнее...
-
-
Сестра Натальи Водяновой Дженнифер нашлась в Америке через двадцать два года после вынужденной разлуки
О том, что у знаменитой супермодели Натальи Водяновой есть сестра стало известно относительно недавно: они потеряли друг друга в детстве, и воссоединились спустя двадцать два года.Подробнее...
Зеленский заявил, что не знает, кому принадлежат упавшие в Польше ракеты
МИД России: украинские военные используют противопехотные мины и «Лепестки»
Украинский беспилотник атаковал Крым, удар пришелся на подстанцию энергомоста
Додон: власти Молдовы хотят ликвидировать оппозиционную Партию социалистов
Зеленский изменил мнение об упавших в Польше ракетах после критики Байдена и НАТО