Берлускони заявил, что только он может обеспечить участие Путина в переговорах с Украиной
Бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони заявил, что только он может посадить своего старого друга Путина за стол переговоров с Украиной.
Политик также сказал, что собирается сделать это еще до Рождества.
Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала не отказываться от поддержки Украины.
Вместе с тем она заявила, что семьям и компаниям Италии будет оказана финансовая помощь, чтобы помочь им справиться с последствиями энергетического кризиса.
Опубликовано: Светлана Репина
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