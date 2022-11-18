Берлускони заявил, что только он может обеспечить участие Путина в переговорах с Украиной

Бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони заявил, что только он может посадить своего старого друга Путина за стол переговоров с Украиной.

Политик также сказал, что собирается сделать это еще до Рождества.

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала не отказываться от поддержки Украины.

Вместе с тем она заявила, что семьям и компаниям Италии будет оказана финансовая помощь, чтобы помочь им справиться с последствиями энергетического кризиса.