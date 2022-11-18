Республиканцы собираются начать расследование в отношении Байдена и его семьи
Член Палаты представителей США, представитель республиканцев Джеймс Комер заявил, что приоритетом для его партии станет расследование в отношении Джо Байдена.
По его словам, будут расследоваться возможные риски, которые несет президентство Байдена для национальной безопасности США.
Кроме того, планируется расследовать возможное участие его семьи в международных бизнес-схемах.
Республиканцы собираются выяснить, замешана ли семья Байдена в мошенничестве и нарушениях закона о коррупции.
Опубликовано: Светлана Репина
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