Республиканцы собираются начать расследование в отношении Байдена и его семьи

Член Палаты представителей США, представитель республиканцев Джеймс Комер заявил, что приоритетом для его партии станет расследование в отношении Джо Байдена.

По его словам, будут расследоваться возможные риски, которые несет президентство Байдена для национальной безопасности США.

Кроме того, планируется расследовать возможное участие его семьи в международных бизнес-схемах.

Республиканцы собираются выяснить, замешана ли семья Байдена в мошенничестве и нарушениях закона о коррупции.