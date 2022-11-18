Алаудинов: спецназ «Ахмат» успешно продвигается к Соледару

Командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса ЛНР Апты Алаудинов сообщил об успешном продвижении к Соледару.

По его словам, военнослужащие «Ахмата» продвигаются вперед каждый день, несмотря на постоянные столкновения с противником.

Он также отметил, что военные действуют совместно с 6-м казачьим полком и 7-й мотострелковой Чистяковской бригадой Народной милиции ЛНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что в районе Соледара идут очень тяжелые бои.