Die Welt: суда с выключенной геолокацией могли контролировать отсутствие свидетелей у «Северных потоков»
Издание Die Welt сообщает, что два судна с отключенной геолокацией, замеченные перед диверсией у «Северных потоков», могли проводить разведку.
Балтийского фонда безопасности Отто Табунс считает, что эти корабли должны были убедиться в отсутствии свидетелей перед совершением диверсии.
При этом он отмечает, что газопроводы могли быть повреждены подводной лодкой.
Научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» Йоран Свистек утверждает, что суда, отключающие геолокацию, пытаются скрыть незаконную деятельность.
Опубликовано: Светлана Репина
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