Die Welt: суда с выключенной геолокацией могли контролировать отсутствие свидетелей у «Северных потоков»

APS
2022-11-18 00:52

Издание Die Welt сообщает, что два судна с отключенной геолокацией, замеченные перед диверсией у «Северных потоков», могли проводить разведку.

Балтийского фонда безопасности Отто Табунс считает, что эти корабли должны были убедиться в отсутствии свидетелей перед совершением диверсии.

При этом он отмечает, что газопроводы могли быть повреждены подводной лодкой.

Научный сотрудник берлинского фонда «Наука и политика» Йоран Свистек утверждает, что суда, отключающие геолокацию, пытаются скрыть незаконную деятельность.

Опубликовано: Светлана Репина