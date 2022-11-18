В Конгресс США внесли законопроект о контроле за помощью для Украины
Республиканская партия США внесла в Конгресс законопроект, предусматривающий контроль средств, которые предоставляются в качестве помощи Украине.
Конгрессмен Марджори Тейлор Грин заявила, что украинские солдаты-инвалиды используются в качестве марионеток для давления на Конгресс.
По ее словам, целью таких действий является передача тяжело заработанных американских долларов из налогов Зеленскому.
Ранее Марджори Тейлор Грин была инициатором вынесения импичмента Джо Байдену.
Опубликовано: Светлана Репина
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