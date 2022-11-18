В Конгресс США внесли законопроект о контроле за помощью для Украины

Сестра Натальи Водяновой Дженнифер нашлась в Америке через двадцать два года после вынужденной разлуки

О том, что у знаменитой супермодели Натальи Водяновой есть сестра стало известно относительно недавно: они потеряли друг друга в детстве, и воссоединились спустя двадцать два года.

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