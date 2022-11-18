Риши Сунак: Россию нельзя исключить из G20
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления в Палате общин заявил, что Россию нельзя исключит из G20.
Он отметил, что Великобритания сотрудничает с партнерами по «Большой двадцатке», чтоб исключить угрозы применения ядерного оружия.
По его мнению, Россия услышала посыл о том, что нынешнее время не должно стать эрой войны.
Ранее Верховная рада Украины призвала исключить Россию из «Большой двадцатки».
Опубликовано: Светлана Репина
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