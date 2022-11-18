NI: США не готовы к военному конфликту

Издание The National Interest пишет, что Соединенные Штаты не готовы в военному противостоянию с иностранными соперниками.

Журналисты указывают на необходимость создания законодательной базы на случай проведения национальной мобилизации при масштабном конфликте.

По мнению авторов материала, американцы должны понимать, что будет происходить в случае военного противостояния США с другим государством.

Они также отмечают, что Джо Байдену следует дань пояснения по Стратегии национальной безопасности.