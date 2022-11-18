МАГАТЭ призывает Россию покинуть Запорожскую АЭС
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, согласно которой агентство призывает Россию покинуть Запорожскую АЭС.
Резолюция была предложения представителями Финляндии и Канады. За нее проголосовали 24 из 35 членов Совета.
Китай и Россия голосовали против.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил о том, что создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС очень сложно.
Опубликовано: Светлана Репина
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