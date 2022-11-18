Брэдли Купер сыграет в новом фильме Стивена Спилберга. Это будет ремейк фильма «Буллет», вышедшего в 1968 году.

В оригинальном фильме Стив МакКуин играл детектива, который расследует смерть осведомителя мафии.

Фильм известен тем, что включает в себя одну из самых знаковых и захватывающих автомобильных погонь в истории кино, в которой МакКуин выполняет свои собственные трюки на модифицированном Ford Mustang.

«Буллет» стал хитом, заработав 42 млн долларов при бюджете в 4 млн долларов и получив «Оскара».