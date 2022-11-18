Брэдли Купер сыграет в новом фильме Стивена Спилберга
Брэдли Купер сыграет в новом фильме Стивена Спилберга. Это будет ремейк фильма «Буллет», вышедшего в 1968 году.
В оригинальном фильме Стив МакКуин играл детектива, который расследует смерть осведомителя мафии.
Фильм известен тем, что включает в себя одну из самых знаковых и захватывающих автомобильных погонь в истории кино, в которой МакКуин выполняет свои собственные трюки на модифицированном Ford Mustang.
«Буллет» стал хитом, заработав 42 млн долларов при бюджете в 4 млн долларов и получив «Оскара».
Опубликовано: Светлана Репина
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