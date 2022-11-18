Постоянное представительство России в Вене назвало резолюцию МАГАТЭ непрофессиональной

Постоянное представительство России в Вене опубликовало в Twitter комментарий по поводу резолюции, принятой МАГАТЭ.

Речь идет о резолюции агентства о действиях России на ядерных объектах на территории Украины.

В постпредстве утверждают, что резолюция непрофессиональна и выходит за рамки мандата Агентства.

Там также отмечают, что в документе содержатся фактологические ошибки, к тому же ее не поддержали страны, в которых проживает большая часть населения Земли.