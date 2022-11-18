Постоянное представительство России в Вене назвало резолюцию МАГАТЭ непрофессиональной
Постоянное представительство России в Вене опубликовало в Twitter комментарий по поводу резолюции, принятой МАГАТЭ.
Речь идет о резолюции агентства о действиях России на ядерных объектах на территории Украины.
В постпредстве утверждают, что резолюция непрофессиональна и выходит за рамки мандата Агентства.
Там также отмечают, что в документе содержатся фактологические ошибки, к тому же ее не поддержали страны, в которых проживает большая часть населения Земли.
Опубликовано: Светлана Репина
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