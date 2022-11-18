Нэнси Пелоси может сменить первый чернокожий лидер в Конгрессе Хаким Джеффрис

Спикер Палаты представителей США 82-летняя Нэнси Пелоси заявила, что уходит со своего поста и не будет добиваться переизбрания.

Член палаты представителей Стени Хойер, доктор медицины, второй по рейтингу демократ в Палате представителей после Пелоси, заявил в четверг, что он также уйдет со своей руководящей должности.

При этом Пелоси и Хойер собираются поддержать члена Палаты представителей Хакима Джеффриса как кандидатуру на этот пост.

В случае избрания Джеффрис станет первым чернокожим лидером партии в Конгрессе. Выборы руководства запланированы на 30 ноября.