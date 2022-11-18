Премьер Финляндии Марин: Европа слишком зависит от Китая в плане технологий

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Европа становится уязвимой, поскольку слишком сильно зависит от Китая в плане технологий.

По ее словам, этой зависимости следует опасаться. Марин призвала извлечь уроки из зависимости от российских энергоносителей.

Премьер призвала убедиться, что у Европы есть возможности для создания технологий, чтобы не зависеть от Китая.

Марин предложила больше инвестировать в собственное развитие новых областей технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые вычисления.