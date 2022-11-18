CNN: в Белом доме обрадовались, что в Польше упала не российская ракета
CNN сообщает, что руководство США испытало облегчение, когда стало ясно, что в Польше упала не российская ракета.
По информации телеканала, этот вывод был сделан на основании разведданных и спутниковых снимков.
Когда стало ясно, что ракета, вероятно, была запущена Украиной, облегчение американских чиновников было ощутимым.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что это не могла быть украинская ракета, но в США попросили его быть осторожнее в высказываниях.
Опубликовано: Светлана Репина
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