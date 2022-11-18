Оппозиция призывает власти Германии отказаться от планов по остановке всех АЭС

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, который возглавляет немецкую оппозиционную партию ХСС, призвал правительство страны отказаться от планов по закрытию всех АЭС.

По его словам, чтобы избежать риска экономического спада, Германии нужно продлить сроки работы станций до конца 2024 года.

Зёдер отметил, что пока непонятно, как долго продлится конфликт на Украине. Вероятность экономического спада сохраняется.

Он уточнил, что в случае остановки атомных станций энергетике придется полагаться на другие источники энергии, цены на которые продолжают расти.