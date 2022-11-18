Врачи рассказали о пяти нетипичных симптомах скрытой формы диабета

Некоторые люди не подозревают о развивающемся сахарном диабете. Заболевание таится до поры до времени, представляя серьезную угрозу для организма. Эти неожиданные признаки должны стать поводом для беспокойства.

Сахарный диабет - опасный диагноз, болезнь не зря называют "тихим убийцей". В зону риска может попасть каждый. Распознать проблему вовремя порой очень сложно.

Медики советуют обратить внимание на некоторые необычные симптомы, которые часто указывают на скрытое развитие серьезного заболевания.

К типичным признакам диабета относят сильное чувство жажды, учащенное мочеиспускание (как правило в ночное время), хроническую усталость, беспричинное снижение веса и заметную потерю мышечной массы.

Иногда указанные симптомы отсутствуют, но заболевший человек может заметить у себя следующие странные проявления:

ощущение зуда и жжения в области половых органов;

длительное заживление порезов и ран, возникновение воспаленных участков, язв;

искаженность и расплывчатость зрительной картинки;

частые и прогрессирующие кожные заболевания;

выпадение волос.

Стать препятствием для своевременного выявления диабета может также наличие других сопутствующих хронических заболеваний.

В этом случае распознать характерные симптомы повышенного уровня сахара в крови будет гораздо сложнее.

Выход один - регулярные профилактические обследования и серьезное отношение к своему здоровью.