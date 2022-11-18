Врачи рассказали о пяти нетипичных симптомах скрытой формы диабета
Некоторые люди не подозревают о развивающемся сахарном диабете. Заболевание таится до поры до времени, представляя серьезную угрозу для организма. Эти неожиданные признаки должны стать поводом для беспокойства.
Сахарный диабет - опасный диагноз, болезнь не зря называют "тихим убийцей". В зону риска может попасть каждый. Распознать проблему вовремя порой очень сложно.
Медики советуют обратить внимание на некоторые необычные симптомы, которые часто указывают на скрытое развитие серьезного заболевания.
К типичным признакам диабета относят сильное чувство жажды, учащенное мочеиспускание (как правило в ночное время), хроническую усталость, беспричинное снижение веса и заметную потерю мышечной массы.
Иногда указанные симптомы отсутствуют, но заболевший человек может заметить у себя следующие странные проявления:
ощущение зуда и жжения в области половых органов;
длительное заживление порезов и ран, возникновение воспаленных участков, язв;
искаженность и расплывчатость зрительной картинки;
частые и прогрессирующие кожные заболевания;
выпадение волос.
Стать препятствием для своевременного выявления диабета может также наличие других сопутствующих хронических заболеваний.
В этом случае распознать характерные симптомы повышенного уровня сахара в крови будет гораздо сложнее.
Выход один - регулярные профилактические обследования и серьезное отношение к своему здоровью.
Опубликовано: Храмова Оксана
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