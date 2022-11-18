Республиканцы потребовали у главы Госдепа отчета о финансовых связях с Украиной

Победившая на выборах в палату представителей Республиканская партия США потребовала у главы Госдепа отчета о финансовой деятельности с Украиной.

Конгрессмены Республиканской партии потребовали от главы Государственного департамента США Энтони Блинкина отчета о финансовой деятельности демократов с властями Украины через криптовалютную биржу FTX.

"Нам стало известно, что миллиарды долларов, предназначавшиеся для Украины могли быть инвестированы в биржу FTX, которая делала щедрые пожертвования для Демократической партии", - говорится в письме.

В письме также указано, что украинские власти создали благотворительный счет на платформе FTX спустя всего несколько дней после того, как Байден пообещал выделить Киеву пять миллиардов долларов.