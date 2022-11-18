Республиканцы потребовали у главы Госдепа отчета о финансовых связях с Украиной
Победившая на выборах в палату представителей Республиканская партия США потребовала у главы Госдепа отчета о финансовой деятельности с Украиной.
Конгрессмены Республиканской партии потребовали от главы Государственного департамента США Энтони Блинкина отчета о финансовой деятельности демократов с властями Украины через криптовалютную биржу FTX.
"Нам стало известно, что миллиарды долларов, предназначавшиеся для Украины могли быть инвестированы в биржу FTX, которая делала щедрые пожертвования для Демократической партии", - говорится в письме.
В письме также указано, что украинские власти создали благотворительный счет на платформе FTX спустя всего несколько дней после того, как Байден пообещал выделить Киеву пять миллиардов долларов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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