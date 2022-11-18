Диетологи рассказали, кому может навредить минералка

О пользе такой водички наслышаны все, но пить ее всем подряд не рекомендуется. Есть категории людей, которым от этого напитка лучше отказаться.

Своим мнением поделилась Наталья Нефедова, член Ассоциации канадских диетологов.

Как утверждает специалист, несмотря на некоторые отличия в составе, разные виды минеральной воды обычно содержат примерно одинаковый набор элементов: сульфат магния, калий, сульфат натрия, карбонат кальция.

Минералка с газом приятна на вкус, утоляет жажду, восстанавливая водный баланс.

В целом под определение минеральной воды подпадают напитки, обогащенные растворенными солями, микроэлементами, биологически активными добавками.

Различают, как минимум, два вида минеральных вод: для питья и для наружного применения.

При всей очевидной полезности, по словам Нефедовой, напиток можно рекомендовать не всем. Исключить минералку из рациона следует лицам, испытывающим частую изжогу или метеоризм.

Большое содержание натрия в воде вредно при постоянных отеках и недопустимо для гипертоников.

Если напиток не противопоказан по состоянию здоровья, лучше приучить себя пить его без газов: так целебная вода принесет максимум пользы организму.