Плохая еда, от которой лучше отказаться: диетологи о сосисках

Удобно, быстро, вкусно - вот почему сосиски не теряют своей популярности. Многие держат их для экстренных ситуаций, когда нужно сытно перекусить без потери времени на готовку.

Вкусно - да, быстро и удобно - без сомнения это так. Но руководствоваться только этими принципами в выборе еды в корне неправильно.

Врач диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала, какую опасность таят в себе безобидные с виду и так полюбившиеся многим сосиски.

Продукт содержит много соли, химических добавок, жира. Это со временем вызовет развитие серьезных хронических заболеваний.

Соль, жиры, синтетические усилители вкуса задерживают жидкость в организме, ведут к повышению давления.

Эти же ингредиенты могут провоцировать или усугублять сердечно-сосудистые заболевания.

Юлия Бурякова:

«Высокая калорийность сосисок и содержание в них трансжиров приводит к набору веса и развитию сахарного диабета»

В этом продукте ничтожно мало животного белка. Если в сосисках и присутствует какой-то процент мяса, то далеко не лучшего качества - уверенно утверждает диетолог.