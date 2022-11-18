Плохая еда, от которой лучше отказаться: диетологи о сосисках
Удобно, быстро, вкусно - вот почему сосиски не теряют своей популярности. Многие держат их для экстренных ситуаций, когда нужно сытно перекусить без потери времени на готовку.
Вкусно - да, быстро и удобно - без сомнения это так. Но руководствоваться только этими принципами в выборе еды в корне неправильно.
Врач диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала, какую опасность таят в себе безобидные с виду и так полюбившиеся многим сосиски.
Продукт содержит много соли, химических добавок, жира. Это со временем вызовет развитие серьезных хронических заболеваний.
Соль, жиры, синтетические усилители вкуса задерживают жидкость в организме, ведут к повышению давления.
Эти же ингредиенты могут провоцировать или усугублять сердечно-сосудистые заболевания.
Юлия Бурякова:
«Высокая калорийность сосисок и содержание в них трансжиров приводит к набору веса и развитию сахарного диабета»
В этом продукте ничтожно мало животного белка. Если в сосисках и присутствует какой-то процент мяса, то далеко не лучшего качества - уверенно утверждает диетолог.
Опубликовано: Храмова Оксана
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