CNN: США может прекратить поставки вооружений и боеприпасов в Украину
У США не хватает некоторых современных систем вооружений и боеприпасов, которые можно было поставить Киеву, сообщил CNN в четверг, 19 ноября.
По этому поводу источник цитирует "трех официальных лиц США, обладающих непосредственным знанием дела". По данным издания, в наибольшей опасности находятся поставки 155-мм ракет Stinger и Javelin.
С начала российской СВО в Украине Соединенные Штаты посылают Киеву оружия на миллиарды долларов. По данным CNN, нагрузка на запасы вооружений и способность промышленной базы США не отставать от спроса — одна из ключевых проблем, стоящих перед администрацией Джо Байдена.
Инсайдер телеканала сказал, что запасы некоторых систем почти сократились почти девяти месяцев поставок. Особую озабоченность вызывает нехватка 155-мм артиллерийских боеприпасов и зенитных ракет Stinger.
Источники также выражают обеспокоенность "производством в США дополнительных систем вооружения, включая противорадиолокационные ракеты HARM, ракеты класса "земля-земля" GMLRS и переносные противотанковые ракеты Javelin.
Однако, как сообщает CNN со ссылкой на свои источники, в Минобороны продолжаются дебаты о возможности поставок в Украину боеприпасов.
Степень истощения запаса варьируется в зависимости от типа боеприпасов. Одни выполнить проще, другие сложнее. В некоторых случаях производственные линии были полностью остановлены, и перезапустить их было непросто.
Дуг Буш, помощник министра обороны США по закупкам, логистике и технологиям, так прокомментировал уровень накопления запасов на складах: "Это оценка риска между отправкой союзнику боеприпасов для боевого применения и гипотетической другой возможностью, для которой нам нужно делать запасы".
Опубликовано: Николай Скира
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