Пелоси покидает пост спикера Палаты представителей Конгресса США

После поражения демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что покидает пост спикера, сообщает Reuters.

"Я не буду добиваться переизбрания в лидеры Демократической партии на следующем Конгрессе. Пришло время новому поколению возглавить демократическое собрание", - заявила Нэнси Пелоси во время выступления в Палате представителей.

Политик-демократ также объявила, что продолжит занимать место конгрессмена от Сан-Франциско.

Во время выступления Пелоси назвала Палату представителей "святой землей". Она добавила, что впервые посетила Капитолий в детстве, когда ее отец был приведен к присяге в качестве члена Палаты представителей.

Американские эксперты отмечают, что на решение Пелоси — помимо поражения демократов на выборах в Палату представителей — могло повлиять и нападение на ее мужа Пола. Произошло это в конце октября — 42-летний мужчина, которого позже обвинили во взломе дома спикера Палаты представителей, напал с молотком на 82-летнего Пола Пелоси.

Пелоси в это время не было дома. Мужчина, напавший на ее мужа, обвиняется, в частности, в покушение на убийство.

Нэнси Пелоси является членом Палаты представителей с 1987 года. Он отбывает свой семнадцатый срок в Конгрессе. С 2003 года она была председателем Демократической партии в Палате представителей, дважды председателем этой Палаты Конгресса.