Пелоси покидает пост спикера Палаты представителей Конгресса США
После поражения демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что покидает пост спикера, сообщает Reuters.
"Я не буду добиваться переизбрания в лидеры Демократической партии на следующем Конгрессе. Пришло время новому поколению возглавить демократическое собрание", - заявила Нэнси Пелоси во время выступления в Палате представителей.
Политик-демократ также объявила, что продолжит занимать место конгрессмена от Сан-Франциско.
Во время выступления Пелоси назвала Палату представителей "святой землей". Она добавила, что впервые посетила Капитолий в детстве, когда ее отец был приведен к присяге в качестве члена Палаты представителей.
Американские эксперты отмечают, что на решение Пелоси — помимо поражения демократов на выборах в Палату представителей — могло повлиять и нападение на ее мужа Пола. Произошло это в конце октября — 42-летний мужчина, которого позже обвинили во взломе дома спикера Палаты представителей, напал с молотком на 82-летнего Пола Пелоси.
Пелоси в это время не было дома. Мужчина, напавший на ее мужа, обвиняется, в частности, в покушение на убийство.
Нэнси Пелоси является членом Палаты представителей с 1987 года. Он отбывает свой семнадцатый срок в Конгрессе. С 2003 года она была председателем Демократической партии в Палате представителей, дважды председателем этой Палаты Конгресса.
Опубликовано: Николай Скира
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