Подтвердились слухи, что принц Гарри и Меган Маркл разводятся

По данным приближенных к паре источников, Меган и Гарри наняли для бракоразводного процесса юристов.

Слухи о серьезных проблемах в семье принца Гарри и Меган Маркл подтверждаются, сообщает Рrozvezd со сылкой на английские СМИ.

Предполагается, что инициатор развода - Гарри. Для него большим ударом стала смерть любимой бабушки королевы - Елизаветы II, которая несколько лет не общалась с его женой Меган и даже не видела внучку Лилибет, названную в ее честь.

Говорят,что Гарри из-за этого переживал сильнее всех. Как известно, ему пришлось оставить отчий дом и к тому же отказаться от всех королевских привилегий.

Пока непонятно, что именно стало последней каплей в отношениях Меган и Гарри. Но уже очевидно для всех, что американская актриса сумела рассорить принца с другими членами королевской семьи и создать большое количество скандалов в прессе.

С первого дня Меган не смогла прижиться в королевском дворце Великобритании. Маркл обвиняла окружающих, будто к ней относятся надменно, ущемляют из-за цвета кожи. Даже намекала, что жизнь ее в опасности, тем самым играя на чувствах Гарри, чья мать, принцесса Диана, погибла при странных обстоятельствах.

Меган в ссоре также с собственным отцом и частью друзей, которые периодически продавали прессе информацию о жене принца.

По данным приближенных к паре источников, Меган и Гарри наняли для бракоразводного процесса юристов. "Он понял, кто она такая", - говорят в кулуарах и предсказывают паре скорое расставание.