Воры обокрали итальянскую виллу бизнесмена Олега Тинькова

Они вынесли из особняка бизнесмена драгоценности, сумки, часы. Украденные вещи оцениваются на сотни тысяч евро.

Неизвестные обокрали итальянскую виллу российского бизнесмена Олега Тинькова, сообщает СтарХит со ссылкой на итальянские СМИ.

Поместье предпринимателя расположено в городе Форте-дей-Марми в Тоскани. Во время ЧП в доме никого из персонала и жильцов не было.

Издание уточняет, что в здание проникли трое неизвестных. Они сумели справиться с системой охраны, вскрыли два сейфа. Воры вынесли из особняка бизнесмена драгоценности, сумки, часы - украденные вещи оцениваются на сотни тысяч евро.

В этом же районе воры предприняли попытку ограбить еще один дом российских магнатов, где сейчас проживают украинские финансисты. Они уже забрались на виллу, заметили проснувшихся хозяев и сбежали.

Ранее предприниматель негативно высказывался о спецоперации и даже отказался от российского гражданства.