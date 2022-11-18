Столетняя британка рассказала, что жизнь ей продлевает капля виски

Юбилярша призналась, что всегда добавляет каплю этого напитка в воду и считает, что это придает ей силы.

Англичанка Барбара Бейтс недавно отпраздновала 100-летний юбилей. В интервью Wakefield Express женщина раскрыла секрет своего долгожительства.

Она родилась 13 ноября 1922 года, после школы работала на мельнице. В разгар Второй мировой вышла замуж, родила дочь.

До ухода на пенсию в 1981 году Бейтс в течение 25 лет работала в совете города Уэйксфилд, где живет и сегодня. Со столетием ее поздравили трое внуков и четверо правнуков, всего было 20 гостей. Женщина также получила открытку от короля Карла III и королевы-консорта Камиллы.

В интервью журналистам долгожительница назвала свой любимый алкогольный напиток. По мнению Барбары, он помогает сохранять здоровье и силы.

“Меня всегда поддерживает капелька виски. Мне нравилось добавлять немного виски, например, в воду”, — поделилась юбилярша.