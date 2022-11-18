Сын Яны Поплавской отправился в Чечню, чтобы пройти военную подготовку
37-летний наследник знаменитости не стал дожидаться, когда ему придет повестка, и решил пройти обучение военному делу заранее.
Яна Поплавская не скрывает своей патриотичной позиции. Не так давно актриса заявила, что поедет на фронт следом за сыновьями и мужем, если они получат повестки, сообщает КП.
Старший наследник звезды Клим принял волевое решение: он ушел из дома, чтобы пройти военную подготовку. Молодой человек отправился в Чечню. 37-летний наследник знаменитости не стал дожидаться, когда ему придет повестка, и решил пройти обучение военному делу заранее.
По словам звезды, ее сын отправился в Гудермес, в Российский Университет Спецназа. Клим проявил инициативу сам в изучении азов военного дела.
Поплавская сегодня активно занимается организацией помощи российским военным: передачей спальных мешков, термобелья, носков, дождевиков и так далее. "Страшно за них! Очень хочу, молюсь, чтобы каждый после победы вернулся домой - к женам и детям", - говорит Яна.
Поплавская рассказала, что ее супруг Евгений Яковлев и сыновья Клим и Никита опыта военной службы не имеют. Наследников признали "ограничено годными", потому что в армии они не служили.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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