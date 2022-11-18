Звезда фильма «След» Евгений Кулаков эмигрировал в Израиль

Вместе с ним Россию покинул и его особенный сын. Жена с дочкой пока остаются в стране, но тоже готовятся к переезду.

Актер Евгений Кулаков выехал из России в Израиль, вместе с ним покинул страну и его особенный сын, сообщает СтарХит.

Илье Кулакову18 лет, у него ДЦП. По словам отца, на Святой земле молодому человеку будет лучше. Жена и дочь пока остались на родине, но тоже собираются переехать.

«Мы приехали с сыном в конце сентября и попали на праздники. В Израиле не испытываю тревоги. Когда с Ильей выезжаем гулять, это что-то невероятное… нас так встречают! Прохожие говорят, что сын молодец, и мы этому очень рады», — поделился актер.

Кулаков решил остаться в Израиле насовсем, потому что для сына тут лучшие условия.

Илья ходит в специальную школу, а его отец ищет работу. До отъезда Евгений Кулаков много снимался в кино и играл в театре.