У Светланы Ходченковой тайный роман с молодым бизнесменом с Ямала

Актриса скрывает свою личную жизнь, но коллеги и журналисты не перестают предпринимать попытки что-нибудь разузнать об отношениях звезды с мужчинами.

Избранник Светланы Ходченковой - бизнесмен Павел Манченко, родом из Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Он на пять лет моложе 39-летней звезды, но уже успел покорить Москву и сердце знаменитости, сообщает 5-tv.ru. А Экспресс газета написала, что пара уже провела время на Мальдивах.

Ходченкова не любит обсуждать личную жизнь с прессой. В 2005 году актриса вышла замуж за коллегу по цеху Владимира Яглыча. В браке они прожили пять лет, потом развелись, детей в этом союзе не было.

В целом роковой блондинке приписывали не один роман с известными личностями, однако они не подтвердились.

Светлана и на этот раз предпочитает хранить молчание. Она изредка выкладывает фото в соцсетях, в которых можно найти намек на присутствие где-то за кадром близкого человека. Судя по всему, человек этот не бедный: владеет шикарными апартаментами на 71-м этаже комплекса «Москва-Сити».

По информации инсайдеров, Манченко настроен серьезно и мечтает создать с Ходченковой семью. Недавно бизнесмен подарил возлюбленной путешествие по Франции. Вместе с кавалером актриса побывала в Бордо, на берегу Бискайского залива, в Новой Аквитании и Сент-Эстеф.