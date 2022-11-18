МИД Турции: инцидент с упавшей в Польше ракетой- это несчастный случай
Глава МИД Турции Чавушоглу назвал инцидент с упавшей в Польше ракетой несчастным случаем.
В пятницу утром РТА Новости сообщили, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил на пресс-конференции с мексиканским коллегой, что углубленные расследования относительно причин ракетного инцидента в Польше продолжаются, но согласно первоначальным расследованиям кажется, что произошел несчастный случай.
Ранее сообщалось, что 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека, сразу в Варшаве заявили, что ракеты российского производства, но позже президент Польши Анджей Дуда сообщил, что высока вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.
Опубликовано: Елена Калиновская
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МИД Турции: инцидент с упавшей в Польше ракетой- это несчастный случай
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