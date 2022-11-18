МАГАТЭ призвало Россию немедленно вывести свои войска с Запорожской АЭС
Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), объединяющего 35 стран, принял третью с начала СВО в Украине резолюцию, призывающую Россию прекратить все действия против украинских ядерных объектов, сообщает AP.
"Совет выражает серьезную обеспокоенность тем, что Российская Федерация не вняла призывам Совета немедленно прекратить все действия против и на ядерных объектах в Украине, и предлагает Российской Федерации сделать это немедленно", — говорится в тексте резолюции.
МАГАТЭ также призвало Россию немедленно вывести свои войска с Запорожской АЭС.
Кроме того, в документе говорится, что "Совет выражает серьезную обеспокоенность недопустимым давлением и задержаниями украинского оперативного персонала Запорожской электростанции, а также неоднократными отключениями внешнего электроснабжения из-за обстрелов сопредельной территории".
В резолюции также выражается "глубокая обеспокоенность" отказом России прекратить атаки на украинские ядерные объекты и содержится призыв к Москве "отказаться от необоснованных претензий на Запорожскую АЭС, немедленно вывести войска".
Опубликовано: Николай Скира
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