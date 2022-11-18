Грин: Украина — 51-й штат США, иронично прокомментировал член Палаты представителей Конгресса США
Такими словами Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей Конгресса США, иронично прокомментировал оказание помощи, которую американская администрация предоставляет Украине.
На своей странице в Twitter Грин написала следующее: «Вопрос в том, Украина сейчас 51-й штат Соединенных Штатов Америки? И какое место у Зеленского в нашем правительстве?».
Недовольство американского конгрессмена вызвал тот факт, что с начала военной кампании США предоставили Украине помощь в сумме, составляющей миллиарды долларов.
Данный факт постоянно вызывает критику в американском обществе, включая как рядовых обывателей, так и представителей политического истеблишмента.
Ранее информационное агентство CNN неоднократно заявляло о том, что подобная поддержка истощает ресурсы Соединенных Штатов Америки.
Опубликовано: Алексей Гладкий
Грин: Украина — 51-й штат США, иронично прокомментировал член Палаты представителей Конгресса США
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